Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Матузенко Галина Олеговна
6.0
0
Матузенко Галина Олеговна
Терапевт
Стаж 7 лет
Отправить заявку
Нажимая «Отправить заявку» вы соглашаетесь с
правилами использования
сервиса.
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Вам на почту было отправлено письмо.
Для завершения записи,
перейдите по ссылке из письма
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
ГБОУ ВПО ТГМУ, 2013 г, специальность «Педиатрия»
ГБОУ ВПО ТГМУ, 2013 — 2014 гг, специальность «Терапия», интернатура
Курсы повышения квалификации
ФГБОУ ВО ТГМУ, 2019 г, специальность «Терапия»
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
ДиаМед
Доступна онлайн запись
ул. Луговая, 63
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Хоменко
Елена Геннадьевна
Терапевт
,
Зав. отделением
6.0
0
Записаться
Прилепко
Татьяна Алексеевна
Терапевт
6.0
0
Записаться
Демина
Юлия Сергеевна
Терапевт
6.6
2
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...