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Мазурова Марина Евгеньевна
6.1
3
Мазурова Марина Евгеньевна
Гинеколог-эндокринолог
Стаж не указан
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Адреса и стоимость приёма
ИП Мазурова М. Е.
Доступна онлайн запись
ул. Ильичева, 29
Первичный приём взрослых
Гинеколог-эндокринолог
По запросу
3 отзыва
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