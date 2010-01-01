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  3. Морозова Евгения Юрьевна
Морозова Евгения Юрьевна
6.3
1

Морозова Евгения Юрьевна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Стоматология, 2010 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
George Group
пр-т Океанский, 41
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
1 отзыв

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