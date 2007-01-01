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Мухина Юлия Юрьевна
6.9
3
Мухина Юлия Юрьевна
Стоматолог
,
Стоматолог-терапевт
Стаж 10 лет
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Информация о враче
Образование
ВГМУ, факультет стоматологический, 2007 г. окончания
Интернатура,клиника кафедра стоматологического факультета ВГМУ, 2007 - 2008 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач стоматолог-терапевт, Медицинский центр "Дентлор", 2008 г. - по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Дентлор
Доступна онлайн запись
ул. Калинина, 133
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Стоматолог
По запросу
3 отзыва
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