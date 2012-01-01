Неборецкий Андрей Сергеевич

Зубной техник выполняю самые эстетически сложные работы, работаю только с безметалловой керамикой E-maх и Диоксид Циркония, также выполняем работы на имплантах. В нашей лаборатории очень высокоточное оборудование такое как фрезер для Диоксида циркония, 3д Сканер (Самый точный в мире), пресс керамика. Весь полный цикл работы выполняем у себя в лаборатории, в цифровом протоколе и с применением зуботехнического микроскопа. Так же выполняем печать 3д моделей на принтере и изготовление хирургических шаблонов.