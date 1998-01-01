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Ни Антонина Николаевна
7.5
1
Ни Антонина Николаевна
Нефролог
,
Педиатр
Стаж 38 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
Педиатрический факультет, ВГМИ, 1982 г. окончания
Клиническая ординатура по педиатрии, 1984 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Ассистент, Владивостокский медицинский университет, кафедра педиатрии, 1987 - 1998 гг.
Доцент курса педиатрии ФПК, Владивостокский медицинский университет, 1998 - 2008 гг.
Профессор кафедры педиатрии ФПК, Владивостокский медицинский университет, с 2008 г. по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Алёнка
Доступна онлайн запись
ул. Маковского, 7Б
Первичный приём детей
Нефролог
По запросу
1 отзыв
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