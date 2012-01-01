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Одинцова Лариса Львовна
6.3
4
Одинцова Лариса Львовна
Челюстно-лицевой хирург
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
Хабаровский медицинский институт, Стоматологический факультет, 1990 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Челюстно-лицевая хирургия", 2012 г.
Сертификат "Челюстно-лицевая хирургия", 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая больница №2
ул. Русская, 55/4
Первичный приём взрослых
Челюстно-лицевой хирург
По запросу
4 отзыва
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