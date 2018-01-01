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Ошанин Виктор Вячеславович
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Ошанин Виктор Вячеславович

Массажист
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ФГБ ПОУ "Кисловодский медицинский колледж" Министерства здравоохранения РФ, 2019 г.
Курсы повышения квалификации
  • Медицинский массаж и кинезотерапия в вертеброневрологии, г. Кисловодск, 2018 г.
  • Элементы мануальной диагностики и терапии, г. Кисловодск, 2018 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №1
ул. Пушкинская, 55
Первичный приём взрослых
Массажист
По запросу
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