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Парунова Светлана Сергеевна
6.0
0
Парунова Светлана Сергеевна
Диетолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ВГМИ, Санитарно-гигиенический факультет, 1981 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Диетология", 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая больница №2
ул. Русская, 55
Первичный приём взрослых
Диетолог
По запросу
0 отзывов
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