Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Павлюк Анжелика Геннадьевна
6.3
1
Павлюк Анжелика Геннадьевна
Акушер-гинеколог
Стаж 22 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебный факультет, 1992 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Акушерство и гинекология", 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №1
ул. Садовая, 22 кор. 3
1 отзыв
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Тулупова
Марина Сергеевна
Гинеколог
,
Репродуктолог (ЭКО)
,
Акушер-гинеколог
8.7
4
Записаться
Пономарева
Ольга Владимировна
Акушер-гинеколог
6.0
0
Записаться
Блескина
Анастасия Витальевна
Акушер-гинеколог
,
Гинеколог-хирург
7.2
4
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...