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Пайчадзе Ольга Александровна
6.5
3
Пайчадзе Ольга Александровна
Акушер-гинеколог
Стаж 6 лет
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Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
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Адреса и стоимость приёма
Приморский краевой перинатальный центр
ул. Можайская, 1Б
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
3 отзыва
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