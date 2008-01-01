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Попов Вадим Сергеевич
5.7
1
Попов Вадим Сергеевич
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач второй категории
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Информация о враче
Образование
Владивостокский государственный медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, г. Владивосток, 2008 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Анестезиология и реаниматология, Санкт-Петербургский государственный медицинский институт имени академика И.П.Павлова, 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокский клинический родильный дом №3
ул. Калинина, 55
Консультация взрослых
Анестезиолог-реаниматолог
По запросу
1 отзыв
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