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  3. Повалихина Виктория Анатольевна
Повалихина Виктория Анатольевна
7.2
4

Повалихина Виктория Анатольевна

Гинеколог
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Доктор ТАФИ
пр-т Океанский, 48А
Первичный приём взрослых
Гинеколог
По запросу
4 отзыва

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