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  3. Приходченко Нелли Григорьевна
Приходченко Нелли Григорьевна
6.3
1

Приходченко Нелли Григорьевна

Аллерголог-иммунолог
Стаж 18 лет / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
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Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации
  • ОУ «Аллергология и Иммунология», 2012 г.
  • ОУ «Педиатрия», 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Алёнка
Доступна онлайн запись
ул. Маковского, 7Б
Первичный приём детей
Аллерголог-иммунолог
По запросу
1 отзыв

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