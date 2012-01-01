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Приходченко Нелли Григорьевна
6.3
1
Приходченко Нелли Григорьевна
Аллерголог-иммунолог
Стаж 18 лет / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
ОУ «Аллергология и Иммунология», 2012 г.
ОУ «Педиатрия», 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Алёнка
Доступна онлайн запись
ул. Маковского, 7Б
Первичный приём детей
Аллерголог-иммунолог
По запросу
1 отзыв
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