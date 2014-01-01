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Привалова Наталья Павловна
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Привалова Наталья Павловна
Терапевт
Стаж 42 года / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ВМИ, Лечебное дело, 1975 г. окончания
Интернатура по специальности "Терапия", ВМИ, 1975
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Терапия", ТГМУ, 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-терапевт участковый, Больница №9 г. Севастополь, 1978-1986 гг.
Врач-терапевт, КГБУЗ ВП№5, с 1986 г. по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №5
Доступна онлайн запись
ул. Калинина, 78
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
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