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Проходцева Ольга Андреевна
6.2
1
Проходцева Ольга Андреевна
Стоматолог
Стаж 13 лет
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
Владивостокский государственный медицинский университет, 2006 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Elistratov Medical Group
ул. Станюковича, 3
Первичный приём детей
Стоматолог
По запросу
1 отзыв
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