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  3. Проходцева Ольга Андреевна
Проходцева Ольга Андреевна
6.2
1

Проходцева Ольга Андреевна

Стоматолог
Стаж 13 лет
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • Владивостокский государственный медицинский университет, 2006 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Elistratov Medical Group
ул. Станюковича, 3
Первичный приём детей
Стоматолог
По запросу
1 отзыв

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