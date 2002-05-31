Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Прянишена Людмила Тимофеевна
6.3
1
Прянишена Людмила Тимофеевна
Хирург
Стаж 44 года / Врач высшей категории
Принимает детей
Имеет почетное звание "Заслуженный врач РФ", 31.05.2002 г.
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Хабаровский медицинский институт, Педиатрический факультет, 1974 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификационный цикл "Детская хиpуpгия" 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-детский хиpуpг, Краевая детская клиническая больница №1, хирургическое отделение №1
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №1
пр-т Острякова, 27
Консультация детей
Хирург
По запросу
Профессионал
Владивосток, ул. Лазо, 8
Первичный приём детей
Хирург
По запросу
1 отзыв
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Шапкина
Анна Николаевна
Хирург
6.6
2
Записаться
Нелюбов
Игорь Владимирович
Хирург
,
Уролог-андролог
6.6
4
Записаться
Боролис
Ирина Николаевна
Хирург
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...