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Родимова Оксана Владимировна
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0
Родимова Оксана Владимировна
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ВГМИ, Медико-профилактический факультет, 2006 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат " Клиническая лабораторная диагностика", 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач клинической лабораторной диагностики, Центр СПИД ГБУЗ "Краевая клиническая больница № 2", по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
СПИД-центр
ул. Борисенко, 50
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