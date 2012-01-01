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  3. Рыбинская Анастасия Николаевна
Рыбинская Анастасия Николаевна
6.6
2

Рыбинская Анастасия Николаевна

Кардиолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, 1987 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Кардиология", 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Медицинское объединение ДВО РАН
Доступна онлайн запись
ул. Кирова, 95
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
2 отзыва

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