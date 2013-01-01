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Самсонова Людмила Михайловна
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Самсонова Людмила Михайловна

Эндокринолог
Стаж не указан / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
  • ВМИ, Лечебный факультет, 1977 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Эндокринология", 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №4
ул. Давыдова, 3
Первичный приём взрослых
Эндокринолог
По запросу
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