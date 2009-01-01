Семакова Елена Султановна

Владеет техникой лечения с использованием брекетов американских систем Tip-Edge PLUS, Damon,Spirit MB, Titanium Ortos 2. Tехникой лечения металлическими, керамическими, пластиковыми брекетами. Занимается исправление прикуса у детей и взрослых, в том числе использует методики лечения съемной аппаратурой: миофункциональные аппараты, позиционирующие капы для исправления неправильного положения зубов. Считает, что наиболее важный критерий в работе– это профессионализм доктора.