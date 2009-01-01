Семакова Елена Султановна
Стаж 9 лет
Принимает детей
Владеет техникой лечения с использованием брекетов американских систем Tip-Edge PLUS, Damon,Spirit MB, Titanium Ortos 2. Tехникой лечения металлическими, керамическими, пластиковыми брекетами. Занимается исправление прикуса у детей и взрослых, в том числе использует методики лечения съемной аппаратурой: миофункциональные аппараты, позиционирующие капы для исправления неправильного положения зубов. Считает, что наиболее важный критерий в работе– это профессионализм доктора.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Фирсова, 3
Консультация взрослых
Стоматолог-ортодонт
По запросу
Консультация детей
Стоматолог-ортодонт
По запросу
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