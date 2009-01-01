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  3. Семакова Елена Султановна
Семакова Елена Султановна
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Семакова Елена Султановна

Стоматолог-ортодонт
Стаж 9 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, специальность «Стоматология», 2009 г. окончания
  • Интернатура в МУЗ « Детская городская стоматологическая поликлиника г. Владивостока», 2010 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Сона Плюс II
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Фирсова, 3
Консультация взрослых
Стоматолог-ортодонт
По запросу
Консультация детей
Стоматолог-ортодонт
По запросу
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