Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Шестопалова Ольга Васильевна
6.3
7
Шестопалова Ольга Васильевна
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебное дело, 1974 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Женская консультация Советского района
ул. Русская, 88
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
7 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Сытинова
Елена Алексеевна
Акушер-гинеколог
9.9
21
Записаться
Лебедева
Елена Евгеньевна
Акушер-гинеколог
7.3
7
Записаться
Наркевич
Оксана Вилленовна
Гинеколог-эндокринолог
,
Акушер-гинеколог
6.3
7
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...