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Сидаренко Татьяна Георгиевна
6.0
0
Сидаренко Татьяна Георгиевна
Гинеколог
Стаж не указан
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Адреса и стоимость приёма
Мой доктор
ул. Печорская, 8
Первичный приём взрослых
Гинеколог
По запросу
0 отзывов
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