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Силуянова Ирина Николаевна
6.0
0
Силуянова Ирина Николаевна
Акушер
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
Владивостокский базовый медицинский колледж, 1985г. окончания
Курсы повышения квалификации
Усовершенствование: Акушерское дело, Владивостокский базовый медицинский колледж, 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокский клинический родильный дом №3
ул. Калинина, 55
Первичный приём взрослых
Акушер
По запросу
0 отзывов
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