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Смагина Марина Анатольевна
6.3
5
Смагина Марина Анатольевна
Лор (оториноларинголог)
Стаж 13 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ВГМУ, Педиатрия, 2006 г. окончания
Ординатура по специальности "Отоларингология", ВГМУ, 2006 - 2008 гг.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-педиатр, МУЗ Детская городская клиническая больница г. Владивостока, 2008 - 2013 гг.
Врач-отоларинголог, Детская клиника "Алёнка", 2013 г. - по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Алёнка
Доступна онлайн запись
ул. Ильичева, 4
Первичный приём детей
Лор (оториноларинголог)
По запросу
5 отзывов
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