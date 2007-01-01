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  3. Сорокин Олег Васильевич
Сорокин Олег Васильевич
6.0
2

Сорокин Олег Васильевич

Психиатр
Стаж 11 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • Хабаровский государственный медицинский институт, 1986 год окончания
Курсы повышения квалификации
  • Первичная переподготовка по специальности "Психиатрия", ВГМУ, 2007 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Аркус
Владивосток, ул. Невская, 3
Первичный приём взрослых
Психиатр
По запросу
Детский доктор
пр-т Красного Знамени, 156
Первичный приём детей
Психиатр
По запросу
2 отзыва

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