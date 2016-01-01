Степанова (Калаганская) Полина Александровна

ТГМУ, Стоматологический факультет, 2016 г. окончания
Ординатура по специальности Ортодонтия, ТГМУ, 2018 г.
Курсы повышения квалификации
ПК по программе С.А. Попова: "Достижение наилучших клинических результатов с применением Damon System", г. Владивосток, 2016 г.
Обучение по программе А.Н. Бадмаевой: "Исправление прикуса в детском возрасте. Съемная техника. Раннее лечение на брекет-системе. Двухэтапное лечение. Цели, возможности, аппараты", г. Владивосток, 2017 г.
Обучение по программе С.А. Блум: "Подробный курс ортодонтического лечения пациентов с выраженными скелетными патологиями без участия челюстно-лицевых хирургов", г. Владивосток, 2017 г.
Обучение по программе С.В. Тихонова: "Брекет-система Damon - первые шаги к успешному лечению. Диагностика, планирование, выбор прописи, позиционирование", г. Санкт-Петербург, 2017 г.
Обучение по программе К.А. Зернова: "Эффективность использования самолигирующей брекет-системы при лечении различных видов зубочелюстных аномалий и деформаций", Практический курс "Изгибы 1, 2, 3 порядков", г. Владивосток, 2018 г.
Обучение по программе С.В. Тихонова: "Этапы лечения системой Damon: от первой дуги до завершения", г. Москва, 2018 г.
Обучение по программе А.В. Тихонова: "Грамотное применение системы Damon в ортодонтической практике: от понимания принципов работы до завершающих этапов лечения", г. Санкт-Петербург, 2018 г.
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Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач ортодонт, клиника "Блеск", с 2016 г. по настоящее время
Врач ортодонт, клиника "Гелиодент", с 2018 г. по настоящее время
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