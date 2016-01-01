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  3. Степанова (Калаганская) Полина Александровна
Степанова (Калаганская) Полина Александровна
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Степанова (Калаганская) Полина Александровна

Стоматолог-ортодонт, Стоматолог общей практики
Стаж 2 года
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ТГМУ, Стоматологический факультет, 2016 г. окончания
  • Ординатура по специальности Ортодонтия, ТГМУ, 2018 г.
Курсы повышения квалификации
  • ПК по программе С.А. Попова: "Достижение наилучших клинических результатов с применением Damon System", г. Владивосток, 2016 г.
  • Обучение по программе А.Н. Бадмаевой: "Исправление прикуса в детском возрасте. Съемная техника. Раннее лечение на брекет-системе. Двухэтапное лечение. Цели, возможности, аппараты", г. Владивосток, 2017 г.
  • Обучение по программе С.А. Блум: "Подробный курс ортодонтического лечения пациентов с выраженными скелетными патологиями без участия челюстно-лицевых хирургов", г. Владивосток, 2017 г.
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач ортодонт, клиника "Блеск", с 2016 г. по настоящее время
  • Врач ортодонт, клиника "Гелиодент", с 2018 г. по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Гелиодент
Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 1А
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