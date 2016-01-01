Степанова (Калаганская) Полина Александровна

ПК по программе С.А. Попова: "Достижение наилучших клинических результатов с применением Damon System", г. Владивосток, 2016 г.

Обучение по программе А.Н. Бадмаевой: "Исправление прикуса в детском возрасте. Съемная техника. Раннее лечение на брекет-системе. Двухэтапное лечение. Цели, возможности, аппараты", г. Владивосток, 2017 г.

Обучение по программе С.А. Блум: "Подробный курс ортодонтического лечения пациентов с выраженными скелетными патологиями без участия челюстно-лицевых хирургов", г. Владивосток, 2017 г.