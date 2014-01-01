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Суднищиков Владимир Викторович
6.0
0
Суднищиков Владимир Викторович
Торакальный хирург
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ВГМИ, 1986 г. окончания
Курсы повышения квалификации
сертификат "Торакальная хирургия", 2014 г.
Участие в ассоциациях
Член Российского Общества Хирургов
Опыт работы
Врач-торакальный хирург, Приморский краевой противотуберкулезный диспансер
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Адреса и стоимость приёма
Приморский краевой противотуберкулезный диспансер
ул. Пятнадцатая, 2
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