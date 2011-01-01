  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Сушков Владислав Алексеевич
Сушков Владислав Алексеевич
6.3
1

Сушков Владислав Алексеевич

Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, специальность Стоматология, 2011 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • ПП «Стоматология ортопедическая», ТГМУ, 2014 г.
  • ПП «Стоматология хирургическая», ТГМУ, 2016 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Гелиодент
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 1А
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
Блеск
пр-т Народный, 19
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
1 отзыв

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи