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Таранкова Наталья Евгеньевна
6.0
0
Таранкова Наталья Евгеньевна
Психиатр
Стаж 23 года
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Информация о враче
Образование
2003г. Тихоокеанский государственный медицинский университет (психиатрия).
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Детский доктор
пр-т Красного Знамени, 156
Первичный приём взрослых
Психиатр
По запросу
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