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Таранова Светлана Владимировна
6.9
4
Таранова Светлана Владимировна
Лор (оториноларинголог)
,
Зав. отделением
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-оториноларинголог, заведующая Оториноларингологическим отделением , Краевая детская клиническая больница №1
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Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №1
пр-т Острякова, 27
Консультация детей
Лор (оториноларинголог)
По запросу
4 отзыва
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