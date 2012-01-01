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Терещенко Константин Вячеславович
6.0
0
Терещенко Константин Вячеславович
Стоматолог
,
Стоматолог-терапевт
Стаж 34 года
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Информация о враче
Образование
Читинский государственный медицинский институт, 1985 г. окончания
Курсы повышения квалификации
«Стоматология терапевтическая», 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Сона
ул. Русская, 17
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Стоматолог
По запросу
0 отзывов
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