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Третьякова Ольга Геннадьевна
6.6
1
Третьякова Ольга Геннадьевна
Гастроэнтеролог
,
Зав. отделением
Стаж 17 лет
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Информация о враче
Образование
Владивостокский государственный медицинский университет, Лечебный факультет, 1994 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Сертификат "Гастроэнтерология", 2011 г.
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №1
ул. Уткинская, 7
Первичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
По запросу
1 отзыв
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