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Вайлерт Виктор Александрович
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Вайлерт Виктор Александрович
Челюстно-лицевой хирург
Стаж 40 лет / Доктор медицинских наук
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Курсы повышения квалификации
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Адреса и стоимость приёма
Центр стоматологии профессора Русаковой
ул. Уборевича, 38
Первичный приём взрослых
Челюстно-лицевой хирург
По запросу
0 отзывов
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