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Вторушина Галина Сергеевна
6.0
0
Вторушина Галина Сергеевна
Акушер
,
Фельдшер
Стаж не указан / Врач высшей категории
Главный акушер, главный фельдшер
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Информация о враче
Образование
Тобольское медицинское училище им. Солдатова, 1968 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Управление сестринской деятельностью, Владивостокский базовый медицинский колледж, 2010 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокский клинический родильный дом №3
ул. Калинина, 55
Консультация взрослых
Акушер
По запросу
Фельдшер
По запросу
0 отзывов
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