Детский Рефлексотерапевт во Владивостоке
Детские врачи. Рефлексотерапевт – врач, использующий в лечебной практике стимуляцию биологически активных точек на теле. Все специалисты обладают знаниями в области неврологии.
Консультация рефлексотерапевта необходима, когда традиционная медицина не дает положительных результатов. Запись на прием к врачу нужна при заболевании органов дыхания (хроническая форма бронхита, астма), нарушении обмена веществ и работы ЖКТ (ожирение), проблемах с мочеполовой системой (импотенция, бесплодие, нарушенный менструальный цикл), болезни ЛОР-органов (ринит, тонзиллит), заболевании сердечно-сосудистой системы (повышенное давление, дистония), бессоннице, ослабленном иммунитете, восстановлении после инсультов.
Врач-рефлексотерапевт использует следующие методы лечения: акупунктура (иглоукалывание), массаж Шиацу (надавливание рукой на активные точки), точечно-лечебный массаж, моксатерапия (прогревание точек на теле), аурикулотерапия (работа с точками в ушных раковинах), суджок, цветотерапия, лазеро- и электропунктура. Выбор метода зависит от вида и степени заболевания. Все назначения строго индивидуальны.
Цены и отзывы пациентов о работе рефлексотерапевтов во Владивостоке можно найти в данном разделе.
Консультация рефлексотерапевта необходима, когда традиционная медицина не дает положительных результатов. Запись на прием к врачу нужна при заболевании органов дыхания (хроническая форма бронхита, астма), нарушении обмена веществ и работы ЖКТ (ожирение), проблемах с мочеполовой системой (импотенция, бесплодие, нарушенный менструальный цикл), болезни ЛОР-органов (ринит, тонзиллит), заболевании сердечно-сосудистой системы (повышенное давление, дистония), бессоннице, ослабленном иммунитете, восстановлении после инсультов.
Врач-рефлексотерапевт использует следующие методы лечения: акупунктура (иглоукалывание), массаж Шиацу (надавливание рукой на активные точки), точечно-лечебный массаж, моксатерапия (прогревание точек на теле), аурикулотерапия (работа с точками в ушных раковинах), суджок, цветотерапия, лазеро- и электропунктура. Выбор метода зависит от вида и степени заболевания. Все назначения строго индивидуальны.
Цены и отзывы пациентов о работе рефлексотерапевтов во Владивостоке можно найти в данном разделе.
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Специализации врачей Фильтр
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А
- Акушер
- Акушер-гинеколог
- Аллерголог
- Аллерголог-иммунолог
- Андролог
- Анестезиолог-альголог
- Анестезиолог-реаниматолог
- Аритмолог
-
Б
- Бактериолог
- Ботулинотерапевт
-
В
- Венеролог
- Вирусолог
- Врач вакцинопрофилактики
- Врач клинической лабораторной диагностики
- Врач ЛФК
- Врач общей практики (семейный врач)
- Врач по медицинской профилактике
- Врач рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения
- Врач скорой медицинской помощи
- Врач ультразвуковой диагностики
- Врач функциональной диагностики
- Врач-консультант
-
Г
- Гастроэнтеролог
- Гематолог
- Генетик
- Гепатолог
- Гериатр
- Гинеколог
- Гинеколог-онколог
- Гинеколог-хирург
- Гинеколог-эндокринолог
- Гинеколог-эндоскопист
- Гирудотерапевт
- Главный врач
- Гомеопат
-
Д
- Дерматовенеролог
- Дерматолог
- Дефектолог
- Диетолог
- Директор клиники
-
З
- Зав. бактериологической лабораторией
- Зав. клинико-диагностической лабораторией
- Зав. лабораторией
- Зав. отделением
- Зав. отделением плановой хирургии
- Зав. педиатрическим отделением
- Зав. рентгеновским отделением
- Зав. травматологическим отделением
- Зав. хирургическим отделением
- Зав. центром
- Зав. эндоскопическим отделением
- Заведующий поликлиникой
- Заместитель главного врача
- Зубной врач
- Зубной техник
-
И
- Иммунолог
- Инфекционист
-
К
- Кардиолог
- Кардиохирург
- Кинезиолог
- Клинический психолог
- Клинический фармаколог
- Косметик-эстетист
- Косметолог
- Косметолог (дерматолог-косметолог)
- КТ-диагност
-
Л
- Лаборант
- Логопед
- Логопед-дефектолог
- Лор (оториноларинголог)
- Лор-хирург
-
М
- Маммолог
- Мануальный терапевт
- Массажист
- Медицинская сестра (брат)
- Медицинская сестра (брат) -анестезист
- Медицинская сестра (брат) палатная
- Медицинская сестра (брат) по массажу
- Медицинская сестра (брат) функциональной диагностики
- Медицинская сестра (в косметологии)
- Медицинская сестра (процедурный кабинет)
- Медицинская сестра перевязочной
- Микрокинезитерапевт
-
Н
- Нарколог
- Невролог (невропатолог)
- Нейрофизиолог
- Нейрохирург
- Неонатолог
- Нефролог
-
О
- Окулист (офтальмолог)
- Онкодерматолог
- Онколог
- Онколог-маммолог
- Онколог-хирург
- Онкоуролог
- Операционная медицинская сестра (брат)
- Ординатор
- Ортопед
- Остеопат
-
П
- Педиатр
- Пластический хирург
- Подиатр
- Проктолог (колопроктолог)
- Профпатолог
- Психиатр
- Психиатр-нарколог
- Психолог
- Психотерапевт
- Пульмонолог
-
Р
- Радиолог
- Ревматолог
- Рентгенолаборант
- Рентгенолог
- Репродуктолог (ЭКО)
- Рефлексотерапевт
-
С
- Сексолог
- Сердечно-сосудистый хирург
- Сосудистый хирург (ангиохирург)
- Специалист по биорезонансной терапии
- Специалист по вакцинации
- Спортивный врач
- Стоматолог
- Стоматолог общей практики
- Стоматолог-гигиенист
- Стоматолог-гнатолог
- Стоматолог-имплантолог
- Стоматолог-ортодонт
- Стоматолог-ортопед
- Стоматолог-пародонтолог
- Стоматолог-терапевт
- Стоматолог-хирург
- Стоматолог-эндодонт
- Сурдоакустик
- Сурдолог
-
Т
- Терапевт
- Торакальный хирург
- Травматолог
- Травматолог-ортопед
- Трансфузиолог
- Трихолог
-
У
- УЗИ-специалист
- Уролог
- Уролог-андролог
-
Ф
- Фельдшер
- Фельдшер-лаборант
- Физиотерапевт
- Флеболог
- Фониатр
- Фтизиатр
-
Х
- Химиотерапевт (онколог-химиотерапевт)
- Хирург
- Хирург-имплантолог
- Хирург-офтальмолог
-
Ч
- Челюстно-лицевой хирург
-
Э
- Эндокринолог
- Эндокринолог-андролог
- Эндоскопист
- Эпидемиолог
- Эпилептолог
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