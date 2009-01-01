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Академия здоровья
4.2
Рейтинг

Академия здоровья

В клинике 20 врачей
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Адреса
Владивосток, ул. Крыгина, 28
1-й этаж
c 9:00 до 18:00. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
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Многопрофильный медицинский центр пролицензирован по 29 видам медицинской деятельности. УФО

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Врачи работающие в клинике
Ледяева Елена Юрьевна
8.6
Рейтинг
Рейтинг
8.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
17
отзывов

Ледяева Елена Юрьевна

УЗИ-специалист
Стаж 28 лет / Врач первой категории
УЗИ-специалист
Стаж 28 лет / Врач первой категории
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Лазаренко Игорь Всеволодович
7.5
Рейтинг
Рейтинг
7.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Лазаренко Игорь Всеволодович

Травматолог-ортопед
Стаж 20 лет
Травматолог-ортопед
Стаж 20 лет
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Наркевич Оксана Вилленовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Наркевич Оксана Вилленовна

Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
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Рябова Ольга Вилленовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Рябова Ольга Вилленовна

Мануальный терапевт, Остеопат
Стаж 20 лет
Мануальный терапевт, Остеопат
Стаж 20 лет
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Принимает детей
Сарычев Владимир Александрович
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Сарычев Владимир Александрович

Онколог, Проктолог (колопроктолог), Хирург
Стаж 13 лет / Врач высшей категории
Онколог, Проктолог (колопроктолог), Хирург
Стаж 13 лет / Врач высшей категории
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Невзоров Александр Владимирович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Невзоров Александр Владимирович

Инфекционист, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Инфекционист, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Наркевич Александр Борисович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Наркевич Александр Борисович

Рефлексотерапевт, Гирудотерапевт, Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Рефлексотерапевт, Гирудотерапевт, Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
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Ермолина Лариса Николаевна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
13
отзывов

Ермолина Лариса Николаевна

Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 17 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 17 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Дьяченко Елена Олеговна
6.8
Рейтинг
Рейтинг
6.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Дьяченко Елена Олеговна

Акушер-гинеколог
Стаж 32 года
Акушер-гинеколог
Стаж 32 года
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Славко Екатерина Викторовна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
11
отзывов

Славко Екатерина Викторовна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Золотова Мария Алексеевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Золотова Мария Алексеевна

Уролог
Стаж 7 лет
Уролог
Стаж 7 лет
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Рычик Ольга Викторовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Рычик Ольга Викторовна

Педиатр
Стаж 19 лет / Врач высшей категории
Педиатр
Стаж 19 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Винокурова Людмила Андреевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Винокурова Людмила Андреевна

Гастроэнтеролог, Педиатр
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Гастроэнтеролог, Педиатр
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Разумова Виктория Викторовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Разумова Виктория Викторовна

Аллерголог-иммунолог
Стаж не указан / Врач первой категории
Аллерголог-иммунолог
Стаж не указан / Врач первой категории
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Принимает детей
Щекина Раиса Петровна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Щекина Раиса Петровна

Гинеколог
Стаж не указан
Гинеколог
Стаж не указан
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Лубинецкая Татьяна Антоновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лубинецкая Татьяна Антоновна

Кардиолог
Стаж 37 лет
Кардиолог
Стаж 37 лет
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Кудрявцева Марина Яковлевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кудрявцева Марина Яковлевна

Гастроэнтеролог, Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Гастроэнтеролог, Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Резниченко Анна Витальевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Резниченко Анна Витальевна

Эндокринолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Эндокринолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Пустотина Надежда Васильевна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Пустотина Надежда Васильевна

Невролог (невропатолог)
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Невролог (невропатолог)
Стаж 33 года / Врач высшей категории
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Принимает детей
Кияница Надежда Викторовна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Кияница Надежда Викторовна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Окулист (офтальмолог)
Стаж 33 года / Врач высшей категории
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Принимает детей

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