  1. Главная
  2. Все клиники
  3. Денс-ДВ
Денс-ДВ
5.0
Рейтинг

Денс-ДВ

В клинике 1 врач
Адреса
Владивосток, ул. Светланская, 111А
1-й этаж
c 9:00 до 14:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники

Бесплатно получайте новые заявки

Расскажите больше о клинике и врачах

Управляйте репутацией клиники

Информация

Оказание услуг по гинекологии, диетологии, косметологии и другие. Лечение, протезирование, имплантация, отбеливание зубов. Хирургия. Косметические услуги.

Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Эйдис Элла Витальевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Эйдис Элла Витальевна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

Другие клиники

  • Госпиталь для ветеранов войн
    Госпиталь для ветеранов войн В клинике 199 врачей
    5.6
  • Владивостокская клиническая больница №1
    Владивостокская клиническая больница №1 В клинике 138 врачей
    6.1
  • Дальневосточный окружной медицинский центр
    Дальневосточный окружной медицинский центр В клинике 343 врача
    5.0
  • Краевая детская клиническая больница №1
    Краевая детская клиническая больница №1 В клинике 119 врачей
    7.2
Все клиники