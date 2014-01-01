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  3. Владивостокская детская поликлиника №3
Владивостокская детская поликлиника №3
5.8
Рейтинг

Владивостокская детская поликлиника №3

Государственная
В клинике 53 врача
Адреса
ул. Анны Щетининой, 38
c 9:00 до 15:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Сейчас закрыто
Вызов врача
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
Филиал №2
пер. Камский, 1/3
Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
Филиал №1
ул. Гамарника, 17
1-й этаж
Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
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Врачи работающие в клинике
Кравцова Марина Ивановна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Кравцова Марина Ивановна

Травматолог-ортопед
Стаж 11 лет / Врач высшей категории
Травматолог-ортопед
Стаж 11 лет / Врач высшей категории
Записаться на приём
Принимает детей
Трахтенберг Ольга Александровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Трахтенберг Ольга Александровна

Эндокринолог
Стаж 7 лет
Эндокринолог
Стаж 7 лет
Записаться на приём
Принимает детей
Раменская Наталья Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Раменская Наталья Викторовна

Педиатр
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Педиатр
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Записаться на приём
Принимает детей
Кацевич Елена Степановна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Кацевич Елена Степановна

Педиатр
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
Педиатр
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
Записаться на приём
Принимает детей
Добжинская Юлия Юрьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Добжинская Юлия Юрьевна

Уролог, Уролог-андролог
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
Уролог, Уролог-андролог
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
Записаться на приём
Принимает детей
Иваненко Марина Георгиевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Иваненко Марина Георгиевна

Педиатр, Рефлексотерапевт
Стаж 37 лет / Кандидат медицинских наук
Педиатр, Рефлексотерапевт
Стаж 37 лет / Кандидат медицинских наук
Записаться на приём
Принимает детей
Доступен вызов на дом
Николенко Галина Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Николенко Галина Владимировна

Педиатр
Стаж 33 года / Врач первой категории
Педиатр
Стаж 33 года / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Батурина Светлана Валентиновна
5.8
Рейтинг
Рейтинг
5.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Батурина Светлана Валентиновна

Педиатр
Стаж 24 года
Педиатр
Стаж 24 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Дерягина Виктория Георгиевна
7.6
Рейтинг
Рейтинг
7.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Дерягина Виктория Георгиевна

Педиатр
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Педиатр
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Семчук Ирина Миннехановна
5.3
Рейтинг
Рейтинг
5.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Семчук Ирина Миннехановна

Педиатр
Стаж 34 года / Врач первой категории
Педиатр
Стаж 34 года / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Волкова Ирина Николаевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Волкова Ирина Николаевна

Педиатр
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Педиатр
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Присекина Анна Валерьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Присекина Анна Валерьевна

Педиатр
Стаж 15 лет / Врач первой категории
Педиатр
Стаж 15 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Верба Дмитрий Владимирович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Верба Дмитрий Владимирович

УЗИ-специалист
Стаж 12 лет
УЗИ-специалист
Стаж 12 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Анохина Светлана Юрьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Анохина Светлана Юрьевна

Педиатр
Стаж 24 года / Врач высшей категории
Педиатр
Стаж 24 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Щербина Татьяна Петровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Щербина Татьяна Петровна

Педиатр
Стаж 42 года
Педиатр
Стаж 42 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Картуха Ольга Юрьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Картуха Ольга Юрьевна

Педиатр
Стаж 27 лет / Врач первой категории
Педиатр
Стаж 27 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Евдокимова Тамара Ивановна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Евдокимова Тамара Ивановна

Педиатр
Стаж 41 год
Педиатр
Стаж 41 год
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Тихонова Лариса Ивановна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Тихонова Лариса Ивановна

Педиатр
Стаж 36 лет
Педиатр
Стаж 36 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Мячина Нина Георгиевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Мячина Нина Георгиевна

Педиатр
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
Педиатр
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Таланова Надежда Федоровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Таланова Надежда Федоровна

Педиатр
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Педиатр
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Еськина Владислава Александровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Еськина Владислава Александровна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 19 лет
Окулист (офтальмолог)
Стаж 19 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Лящевская Елена Николаевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Лящевская Елена Николаевна

Лор (оториноларинголог)
Стаж 42 года
Лор (оториноларинголог)
Стаж 42 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Иванова Елена Васильевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Иванова Елена Васильевна

Хирург
Стаж 15 лет / Врач первой категории
Хирург
Стаж 15 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Плахотникова Анастасия Юрьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Плахотникова Анастасия Юрьевна

Гинеколог, Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Гинеколог, Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Селеменева Наталья Михайловна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Селеменева Наталья Михайловна

Кардиолог, Педиатр
Стаж 18 лет / Врач высшей категории
Кардиолог, Педиатр
Стаж 18 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Рубан Татьяна Александровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Рубан Татьяна Александровна

УЗИ-специалист
Стаж 10 лет
УЗИ-специалист
Стаж 10 лет
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Костейчук Елена Григорьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Костейчук Елена Григорьевна

Невролог (невропатолог)
Стаж 38 лет / Врач первой категории
Невролог (невропатолог)
Стаж 38 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Вшивкова Людмила Викторовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Вшивкова Людмила Викторовна

Педиатр
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Педиатр
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Попова Анастасия Юрьевна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Попова Анастасия Юрьевна

Педиатр
Стаж 7 лет
Педиатр
Стаж 7 лет
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Четверкин Олег Олегович
6.1
Рейтинг
Рейтинг
6.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Четверкин Олег Олегович

Травматолог-ортопед
Стаж 8 лет
Травматолог-ортопед
Стаж 8 лет
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Артемова Татьяна Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Артемова Татьяна Алексеевна

Педиатр
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Педиатр
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Туйцына Таисия Петровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Туйцына Таисия Петровна

Педиатр
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Педиатр
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Чертищева Юлия Павловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Чертищева Юлия Павловна

Врач ЛФК
Стаж 7 лет
Врач ЛФК
Стаж 7 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Чичка Галина Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Чичка Галина Юрьевна

Педиатр
Стаж 31 год
Педиатр
Стаж 31 год
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Зыкова Элла Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Зыкова Элла Васильевна

Педиатр
Стаж 26 лет / Врач первой категории
Педиатр
Стаж 26 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Маринченко Галина Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Маринченко Галина Ивановна

Педиатр
Стаж 34 года / Врач первой категории
Педиатр
Стаж 34 года / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Лучшева Ирина Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лучшева Ирина Александровна

Педиатр
Стаж 33 года / Врач первой категории
Педиатр
Стаж 33 года / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Саяпина Галина Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Саяпина Галина Васильевна

Педиатр
Стаж 38 лет
Педиатр
Стаж 38 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Чалая Людмила Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Чалая Людмила Васильевна

Педиатр
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Педиатр
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Кравченко Лариса Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кравченко Лариса Алексеевна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 20 лет
Окулист (офтальмолог)
Стаж 20 лет
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Лихобабина Татьяна Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лихобабина Татьяна Михайловна

Кардиолог
Стаж 24 года / Врач высшей категории
Кардиолог
Стаж 24 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Скурлатов Олег Эдуардович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Скурлатов Олег Эдуардович

Лор (оториноларинголог)
Стаж 7 лет
Лор (оториноларинголог)
Стаж 7 лет
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Гаврилова Эвридика Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гаврилова Эвридика Сергеевна

Стоматолог
Стаж 10 лет
Стоматолог
Стаж 10 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Кибасова Маргарита Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кибасова Маргарита Викторовна

Физиотерапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Физиотерапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Васильева Ирина Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Васильева Ирина Анатольевна

Врач функциональной диагностики
Стаж 5 лет
Врач функциональной диагностики
Стаж 5 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Антипова Наталья Валентиновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Антипова Наталья Валентиновна

Педиатр
Стаж 22 года / Врач высшей категории
Педиатр
Стаж 22 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Шарапатюк Светлана Анатольевна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Шарапатюк Светлана Анатольевна

Невролог (невропатолог)
Стаж 17 лет
Невролог (невропатолог)
Стаж 17 лет
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Бурмистрова Тамара Федоровна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Бурмистрова Тамара Федоровна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 46 лет / Врач высшей категории
Окулист (офтальмолог)
Стаж 46 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Рязанова Ирина Александровна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Рязанова Ирина Александровна

Педиатр
Стаж 18 лет / Врач высшей категории
Педиатр
Стаж 18 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Улискова Марина Владимировна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Улискова Марина Владимировна

Педиатр
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Педиатр
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Раздай-Бедина Татьяна Владимировна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Раздай-Бедина Татьяна Владимировна

Врач функциональной диагностики
Стаж не указан
Врач функциональной диагностики
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Пронченко Татьяна Сергеевна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Пронченко Татьяна Сергеевна

Врач ЛФК
Стаж 39 лет
Врач ЛФК
Стаж 39 лет
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Пугачева Галина Анатольевна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Пугачева Галина Анатольевна

Зав. отделением, Рентгенолог
Стаж 26 лет
Зав. отделением, Рентгенолог
Стаж 26 лет
Запись онлайн недоступна
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