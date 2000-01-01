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Эндемика
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Информация
Первичный осмотр (консультация) - бесплатная.
ООО "КСП".
КСП - Краевая Стоматологическая Поликлиника.
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Врачи работающие в клинике
Стаж 2 года
Стаж 2 года
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Принимает детей