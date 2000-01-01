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Эндемика
4.3
Рейтинг

Эндемика

Государственная
В клинике 1 врач
Адреса
ул. Адмирала Кузнецова, 64А
3-й этаж
c 8:00 до 19:00. Сейчас закрыто
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Врачи работающие в клинике
Бойченко Юлия Владиславовна
9.0
Рейтинг
Рейтинг
9.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
10
отзывов

Бойченко Юлия Владиславовна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-пародонтолог, Стоматолог-гигиенист
Стаж 2 года
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-пародонтолог, Стоматолог-гигиенист
Стаж 2 года
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей

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