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Гелена
7.1
Рейтинг

Гелена

В клинике 2 врача
Адреса
Владивосток, ул. Пограничная, 12
3-й этаж
c 9:00 до 21:00. Сейчас открыто
Тренажерный зал
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
c 9:00 до 20:00. Сейчас открыто
Салон красоты
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
c 9:00 до 20:00. Сейчас открыто
Врачи-специалисты
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
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Врачи работающие в клинике
Дуварова Екатерина Алексеевна
7.8
Рейтинг
Рейтинг
7.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Дуварова Екатерина Алексеевна

Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог
Стаж не указан
Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог
Стаж не указан
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