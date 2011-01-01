Институт вертеброневрологии и мануальной медицины

Институт состоит из клиник для взрослых и детей, а также центра для будущих мам "Мама+" и оздоровительного центра. Мануальная коррекция ребенка в первые дни и месяцы жизни позволяет избежать таких недугов, как кривошея, нарушение осанки, перекос таза, последствия родовых травм. Использование современных методик мануальной медицины (остеопатии) в сочетании со всеми видами массажа, лечебной гимнастикой, гомеопатией, иглотерапией, физиотерапией и традиционными оздоровительными методиками позволяет получать хорошие результаты лечения. Транскраниальная магнитная стимуляция.

По адресу Маковского, 53а есть тренажерный зал, душевые и закрывающиеся шкафчики.

Типы тренажеров - беговые дорожки, велотренажеры, степперы, тренажеры для бицепса, тренажеры для грудных мышц, тренажеры для ног, тренажеры для плеч и трапеций, тренажеры для пресса, тренажеры для спины, тренажеры для трицепса, эллиптические тренажеры.

Стоимость абонементов:

на месяц — от 1200 до 3600 руб.;

разовое занятие — от 400 до 600 руб.

Прием ведут врачи-специалисты: детский ортопед, эндокринолог, врач УЗИ, невролог (детский, взрослый), врач рефлексотерапевт, врач функциональной диагностики, гомеопаты.

эндокринолог - от 2 000 руб. - первичное посещение, 1 800 руб. - повторное,

невролог - от 2 000 руб. - первичное посещение, 1 200 руб. - повторное,

мануальный терапевт - от 1 500 руб.

Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.