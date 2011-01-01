- Главная
- Все клиники
- Институт вертеброневрологии и мануальной медицины
Институт вертеброневрологии и мануальной медицины
Бесплатно получайте новые заявки
Расскажите больше о клинике и врачах
Управляйте репутацией клиники
Лечение сложных заболеваний позвоночника (грыжи дисков), боли в суставах, головных болей, детского сколиоза, последствий родовых травм и многих других состояний.
Институт состоит из клиник для взрослых и детей, а также центра для будущих мам "Мама+" и оздоровительного центра. Мануальная коррекция ребенка в первые дни и месяцы жизни позволяет избежать таких недугов, как кривошея, нарушение осанки, перекос таза, последствия родовых травм. Использование современных методик мануальной медицины (остеопатии) в сочетании со всеми видами массажа, лечебной гимнастикой, гомеопатией, иглотерапией, физиотерапией и традиционными оздоровительными методиками позволяет получать хорошие результаты лечения. Транскраниальная магнитная стимуляция.
По адресу Маковского, 53а есть тренажерный зал, душевые и закрывающиеся шкафчики.
Типы тренажеров - беговые дорожки, велотренажеры, степперы, тренажеры для бицепса, тренажеры для грудных мышц, тренажеры для ног, тренажеры для плеч и трапеций, тренажеры для пресса, тренажеры для спины, тренажеры для трицепса, эллиптические тренажеры.
Стоимость абонементов:
- на месяц — от 1200 до 3600 руб.;
- разовое занятие — от 400 до 600 руб.
Прием ведут врачи-специалисты: детский ортопед, эндокринолог, врач УЗИ, невролог (детский, взрослый), врач рефлексотерапевт, врач функциональной диагностики, гомеопаты.
- эндокринолог - от 2 000 руб. - первичное посещение, 1 800 руб. - повторное,
- невролог - от 2 000 руб. - первичное посещение, 1 200 руб. - повторное,
- мануальный терапевт - от 1 500 руб.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.