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Клиника лечения боли
В клинике 6 врачей
Адреса
ул. Авроровская, 5
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Информация
Клиника, специализированная на комплексном лечении острой и хронической боли при заболеваниях спины, позвоночника и суставов, а также паллиативной помощи онкологическим пациентам при хроническом болевом синдроме.
Лицензия ЛО-25-01-003920.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
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