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Клиника лечения боли
7.0
Рейтинг

Клиника лечения боли

В клинике 6 врачей
Адреса
ул. Авроровская, 5
c 8:00 до 18:00. Сейчас открыто
Пн.
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Информация

Клиника, специализированная на комплексном лечении острой и хронической боли при заболеваниях спины, позвоночника и суставов, а также паллиативной помощи онкологическим пациентам при хроническом болевом синдроме.

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Врачи работающие в клинике
Сидоркина Наталья Павловна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Сидоркина Наталья Павловна

Невролог (невропатолог), Врач функциональной диагностики, Нейрофизиолог
Стаж не указан
Невролог (невропатолог), Врач функциональной диагностики, Нейрофизиолог
Стаж не указан
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Гибатулин Александр Александрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гибатулин Александр Александрович

Заместитель главного врача, Анестезиолог-альголог
Стаж не указан
Заместитель главного врача, Анестезиолог-альголог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Яковенко Максим Петрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Яковенко Максим Петрович

Анестезиолог-альголог
Стаж не указан
Анестезиолог-альголог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Пак Дмитрий Герасимович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Пак Дмитрий Герасимович

Анестезиолог-альголог
Стаж не указан
Анестезиолог-альголог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Филипченков Леонид Сергеевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Филипченков Леонид Сергеевич

Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Ящук Анна Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ящук Анна Васильевна

Врач ЛФК
Стаж не указан / Кандидат медицинских наук
Врач ЛФК
Стаж не указан / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
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