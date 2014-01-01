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Клиника на Комарова
8.3
Рейтинг

Клиника на Комарова

В клинике 22 врача
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Адреса
ул. Прапорщика Комарова, 7/2
c 9:00 до 20:00. Сейчас открыто
Корпус 1 - Косметология
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
c 8:00 до 17:00. Сейчас открыто. Закроется через 1 час, 28 минут
Корпус 2 - Поликлиника
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Отделение МРТ и цифровой рентгенографии
пр-т Океанский, 29
c 8:00 до 20:00. Сейчас открыто
Корпус 3 - отделение МРТ
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
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Информация

Поликлиническое отделение. Отделение МРТ, цифровой рентген-диагностики и медосмотров. Хирургическое отделение (пластическая и эндоскопическая хирургия). Отделение дерматокосметологии. Имидж-студия.

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Врачи работающие в клинике
Шаповалова Анна Сергеевна
7.4
Рейтинг
Рейтинг
7.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Шаповалова Анна Сергеевна

Репродуктолог (ЭКО), Гинеколог-эндокринолог
Стаж 10 лет / Врач второй категории
Репродуктолог (ЭКО), Гинеколог-эндокринолог
Стаж 10 лет / Врач второй категории
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Тамм Алена Валерьевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Тамм Алена Валерьевна

Косметолог (дерматолог-косметолог), Трихолог
Стаж 17 лет
Косметолог (дерматолог-косметолог), Трихолог
Стаж 17 лет
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Берендяев Александр Витальевич
7.4
Рейтинг
Рейтинг
7.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
12
отзывов

Берендяев Александр Витальевич

Гастроэнтеролог, Пульмонолог, Терапевт
Стаж не указан
Гастроэнтеролог, Пульмонолог, Терапевт
Стаж не указан
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Козлова Жанна Викторовна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
14
отзывов

Козлова Жанна Викторовна

Гинеколог
Стаж не указан
Гинеколог
Стаж не указан
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Сугак М. Г.
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Сугак М. Г.

Гинеколог-эндокринолог
Стаж не указан
Гинеколог-эндокринолог
Стаж не указан
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Рубашек Александр Германович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Рубашек Александр Германович

Пластический хирург
Стаж не указан
Пластический хирург
Стаж не указан
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Таран Н. А.
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Таран Н. А.

Эндоскопист
Стаж не указан
Эндоскопист
Стаж не указан
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Аникеева А. Р.
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Аникеева А. Р.

Косметолог (дерматолог-косметолог), Трихолог
Стаж не указан
Косметолог (дерматолог-косметолог), Трихолог
Стаж не указан
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Бартовщук Л. Н.
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Бартовщук Л. Н.

Физиотерапевт
Стаж не указан
Физиотерапевт
Стаж не указан
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Ковтун Валерий Николаевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ковтун Валерий Николаевич

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
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Кагановская Елена Евгеньевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кагановская Елена Евгеньевна

УЗИ-специалист
Стаж не указан
УЗИ-специалист
Стаж не указан
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Никитина Е. И.
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Никитина Е. И.

Гинеколог-эндокринолог
Стаж не указан
Гинеколог-эндокринолог
Стаж не указан
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Клячин В. В.
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Клячин В. В.

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
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Заза С. М.
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Заза С. М.

Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж не указан
Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж не указан
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Фролова Е. К.
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Фролова Е. К.

Косметик-эстетист
Стаж не указан
Косметик-эстетист
Стаж не указан
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Семенова А. И.
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Семенова А. И.

Косметик-эстетист
Стаж не указан
Косметик-эстетист
Стаж не указан
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Бондарева К. С.
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бондарева К. С.

Косметолог (дерматолог-косметолог), Трихолог
Стаж не указан
Косметолог (дерматолог-косметолог), Трихолог
Стаж не указан
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Баркова Н. А.
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Баркова Н. А.

Физиотерапевт
Стаж не указан
Физиотерапевт
Стаж не указан
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Лавжель Ирина Владимировна
5.8
Рейтинг
Рейтинг
5.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Лавжель Ирина Владимировна

Ревматолог, Терапевт
Стаж не указан
Ревматолог, Терапевт
Стаж не указан
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Зейда Владимир Федорович
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Зейда Владимир Федорович

Уролог-андролог
Стаж 20 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Уролог-андролог
Стаж 20 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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