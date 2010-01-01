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- Клиника ревматологии профессора Дубикова А. И.
Клиника ревматологии профессора Дубикова А. И.
В клинике 1 врач
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Информация
Нет информации
Врачи работающие в клинике
Стаж 34 года / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Стаж 34 года / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
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