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  3. Клиника ревматологии профессора Дубикова А. И.
Клиника ревматологии профессора Дубикова А. И.
3.9
Рейтинг

Клиника ревматологии профессора Дубикова А. И.

В клинике 1 врач
Адреса
Владивосток, ул. Басаргина, 42В
1-й этаж
c 9:00 до 15:00. Сейчас закрыто
Пн.
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Информация

Нет информации

Врачи работающие в клинике
Дубиков Александр Иванович
7.1
Рейтинг
Рейтинг
7.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Дубиков Александр Иванович

Ревматолог
Стаж 34 года / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Ревматолог
Стаж 34 года / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Запись онлайн недоступна
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