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Краевой центр вакцинопрофилактики
0.0
Рейтинг

Краевой центр вакцинопрофилактики

В клинике 2 врача
Адреса
ул. Черемуховая, 11
1-й этаж, каб. 148
Сейчас закрыто
Прием взрослых
Пн.
Выходной
Вт.
Ср.
Чт.
Выходной
Пт.
Выходной
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
Сейчас закрыто
Прием детей
Пн.
Вт.
Выходной
Ср.
Выходной
Чт.
Пт.
Выходной
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
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Врачи работающие в клинике
Ляликова Юлия Викторовна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Ляликова Юлия Викторовна

Гастроэнтеролог, Педиатр
Стаж не указан / Кандидат медицинских наук
Гастроэнтеролог, Педиатр
Стаж не указан / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Иванова Надежда Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Иванова Надежда Юрьевна

Эпидемиолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Эпидемиолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

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