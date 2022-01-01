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Маммологический центр
6.2
Рейтинг

Маммологический центр

В клинике 9 врачей
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Адреса
ул. Калинина, 17В
Сейчас закрыто
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Информация

Специализированная клиника использует современные подходы к решению проблем с молочными железами: от скрининга до восстановительного лечения.

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Врачи работающие в клинике
Гончаров Андрей Владимирович
6.8
Рейтинг
Рейтинг
6.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
10
отзывов

Гончаров Андрей Владимирович

Онколог, Хирург, Онколог-маммолог, Химиотерапевт (онколог-химиотерапевт), Главный врач, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 8 лет
Онколог, Хирург, Онколог-маммолог, Химиотерапевт (онколог-химиотерапевт), Главный врач, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 8 лет
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Принимает детей
Сизоненко Светлана Валентиновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сизоненко Светлана Валентиновна

Онколог, Онколог-маммолог
Стаж 22 года
Онколог, Онколог-маммолог
Стаж 22 года
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Принимает детей
Портовая Изабелла Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Портовая Изабелла Юрьевна

УЗИ-специалист
Стаж 5 лет
УЗИ-специалист
Стаж 5 лет
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Принимает детей
Кулик Людмила Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кулик Людмила Александровна

Рентгенолог
Стаж 30 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Рентгенолог
Стаж 30 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Мордвинов Юрий Петрович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Мордвинов Юрий Петрович

УЗИ-специалист
Стаж 11 лет
УЗИ-специалист
Стаж 11 лет
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Принимает детей
Клочкова Галина Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Клочкова Галина Викторовна

Эндокринолог
Стаж не указан
Эндокринолог
Стаж не указан
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Апанасевич Владимир Иосифович
7.7
Рейтинг
Рейтинг
7.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Апанасевич Владимир Иосифович

Онколог, Онколог-маммолог
Стаж 35 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Онколог, Онколог-маммолог
Стаж 35 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
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Принимает детей
Рощина Екатерина Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Рощина Екатерина Владимировна

Рентгенолог
Стаж 12 лет
Рентгенолог
Стаж 12 лет
Запись онлайн недоступна
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Бабаева (Гуменюк) Людмила Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бабаева (Гуменюк) Людмила Владимировна

УЗИ-специалист
Стаж 10 лет
УЗИ-специалист
Стаж 10 лет
Запись онлайн недоступна
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