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Premiera
В клинике 8 врачей
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Информация
Рентген снимки. Компьютерная томография.
Врачи работающие в клинике
Стаж 10 лет
Стаж 10 лет
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Стаж 3 года
Стаж 3 года
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Принимает детей
Стаж 10 лет
Стаж 10 лет
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Стаж 20 лет
Стаж 20 лет
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Стаж 20 лет
Стаж 20 лет
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Стаж 10 лет
Стаж 10 лет
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Стаж 12 лет
Стаж 12 лет
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Стаж 4 года
Стаж 4 года
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