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Premiera
7.9
Рейтинг

Premiera

В клинике 8 врачей
Адреса
Владивосток, ул. Светланская, 80В
2-й этаж
c 9:00 до 18:00. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
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Информация

Рентген снимки. Компьютерная томография.

Врачи работающие в клинике
Марков Антон Анатольевич
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Марков Антон Анатольевич

Стоматолог-ортопед
Стаж 10 лет
Стоматолог-ортопед
Стаж 10 лет
Запись онлайн недоступна
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Степанова Елизавета Андреевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Степанова Елизавета Андреевна

Стоматолог-ортодонт, Стоматолог общей практики
Стаж 3 года
Стоматолог-ортодонт, Стоматолог общей практики
Стаж 3 года
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Михайлюк Марина Сергеевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Михайлюк Марина Сергеевна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 10 лет
Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 10 лет
Запись онлайн недоступна
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Добромыслова Наталья Викторовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Добромыслова Наталья Викторовна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 20 лет
Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 20 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Федорова Ольга Борисовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Федорова Ольга Борисовна

Стоматолог-гигиенист, Зубной врач
Стаж 20 лет
Стоматолог-гигиенист, Зубной врач
Стаж 20 лет
Запись онлайн недоступна
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Гогян Рафаэль Рудольфович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Гогян Рафаэль Рудольфович

Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог, Главный врач
Стаж 10 лет
Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог, Главный врач
Стаж 10 лет
Запись онлайн недоступна
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Рожкова Анна Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Рожкова Анна Александровна

Стоматолог-терапевт
Стаж 12 лет
Стоматолог-терапевт
Стаж 12 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Дуплин Игорь Алексеевич
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дуплин Игорь Алексеевич

Стоматолог-ортопед
Стаж 4 года
Стоматолог-ортопед
Стаж 4 года
Запись онлайн недоступна
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