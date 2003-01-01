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Приморский центр микрохирургии глаза
8.3
Рейтинг

Приморский центр микрохирургии глаза

В клинике 22 врача
Адреса
ул. Русская, 59Г
c 9:00 до 18:00. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
ул. Борисенко, 100Е
1-й этаж
Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
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Информация

Центр предлагает проведение микрохирургических операций на глазах.

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Врачи работающие в клинике
Бочарников Александр Александрович
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
170
отзывов

Бочарников Александр Александрович

Онколог, Стоматолог, Стоматолог-имплантолог, Челюстно-лицевой хирург
Стаж 6 лет
Онколог, Стоматолог, Стоматолог-имплантолог, Челюстно-лицевой хирург
Стаж 6 лет
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Принимает детей
Доступен вызов на дом
Лузьянина Владлена Валерьевна
8.1
Рейтинг
Рейтинг
8.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Лузьянина Владлена Валерьевна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 26 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Окулист (офтальмолог)
Стаж 26 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
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Соколов Константин Владимирович
7.6
Рейтинг
Рейтинг
7.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Соколов Константин Владимирович

Окулист (офтальмолог)
Стаж 17 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Окулист (офтальмолог)
Стаж 17 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
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Кудрявцева Софья Сергеевна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Кудрявцева Софья Сергеевна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 10 лет
Окулист (офтальмолог)
Стаж 10 лет
Запись онлайн недоступна
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Федяшев Глеб Арнольдович
6.7
Рейтинг
Рейтинг
6.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Федяшев Глеб Арнольдович

Окулист (офтальмолог)
Стаж 18 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Окулист (офтальмолог)
Стаж 18 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Запись онлайн недоступна
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Журавлева Людмила Александровна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Журавлева Людмила Александровна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 43 года / Врач высшей категории
Окулист (офтальмолог)
Стаж 43 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Макурин Евгений Владимирович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Макурин Евгений Владимирович

Окулист (офтальмолог)
Стаж 14 лет / Врач второй категории
Окулист (офтальмолог)
Стаж 14 лет / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
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Посвалюк Валерий Дмитриевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Посвалюк Валерий Дмитриевич

Окулист (офтальмолог)
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Окулист (офтальмолог)
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Бойко Елена Анатольевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Бойко Елена Анатольевна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 8 лет
Окулист (офтальмолог)
Стаж 8 лет
Запись онлайн недоступна
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Листопадова Светлана Андреевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Листопадова Светлана Андреевна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 9 лет / Врач второй категории
Окулист (офтальмолог)
Стаж 9 лет / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Загуменников Валентин Викторович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Загуменников Валентин Викторович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 24 года
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 24 года
Запись онлайн недоступна
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Дубс Татьяна Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дубс Татьяна Сергеевна

Терапевт
Стаж 11 лет
Терапевт
Стаж 11 лет
Запись онлайн недоступна
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Шпанко Дарья Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шпанко Дарья Викторовна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 8 лет
Окулист (офтальмолог)
Стаж 8 лет
Запись онлайн недоступна
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Касаткина Ирина Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Касаткина Ирина Сергеевна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 5 лет
Окулист (офтальмолог)
Стаж 5 лет
Запись онлайн недоступна
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Торосян Офелия Робертовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Торосян Офелия Робертовна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 9 лет
Окулист (офтальмолог)
Стаж 9 лет
Запись онлайн недоступна
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Кожеченков Артем Олегович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кожеченков Артем Олегович

Окулист (офтальмолог)
Стаж 7 лет / Врач второй категории
Окулист (офтальмолог)
Стаж 7 лет / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
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Алишунин Леонид Валерьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Алишунин Леонид Валерьевич

Окулист (офтальмолог)
Стаж 22 года / Врач высшей категории
Окулист (офтальмолог)
Стаж 22 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Ручкин Михаил Петрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ручкин Михаил Петрович

Окулист (офтальмолог)
Стаж 5 лет
Окулист (офтальмолог)
Стаж 5 лет
Запись онлайн недоступна
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Негодина Дарья Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Негодина Дарья Александровна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 7 лет
Окулист (офтальмолог)
Стаж 7 лет
Запись онлайн недоступна
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Чурганова Мария Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Чурганова Мария Викторовна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 6 лет
Окулист (офтальмолог)
Стаж 6 лет
Запись онлайн недоступна
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Тургенева Екатерина Валерьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Тургенева Екатерина Валерьевна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 10 лет / Врач первой категории
Окулист (офтальмолог)
Стаж 10 лет / Врач первой категории
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Тургенев Денис Викторович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Тургенев Денис Викторович

Окулист (офтальмолог)
Стаж 10 лет / Врач первой категории
Окулист (офтальмолог)
Стаж 10 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
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