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Бьюти Дент
3.5
Рейтинг

Бьюти Дент

В клинике 5 врачей
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Адреса
ул. Гульбиновича, 8/1
1-й этаж
c 9:00 до 19:00. Сейчас открыто
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Врачи работающие в клинике
Сахаров Эдуард Александрович
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Сахаров Эдуард Александрович

Стоматолог-ортопед, Стоматолог-имплантолог
Стаж не указан
Стоматолог-ортопед, Стоматолог-имплантолог
Стаж не указан
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Голуб Алексей Сергеевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Голуб Алексей Сергеевич

Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург
Стаж 5 лет
Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург
Стаж 5 лет
Записаться на приём
Багаутдинов Роман Раисович
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Багаутдинов Роман Раисович

Стоматолог-хирург
Стаж не указан
Стоматолог-хирург
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Пономарюк Татьяна Константиновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Пономарюк Татьяна Константиновна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Кучерук Сергей Николаевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кучерук Сергей Николаевич

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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